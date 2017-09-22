• نخبة كبيرة من علماء وخبراء المسالك على مستوى العالم يشاركون في المؤتمر

• دورات تدريبية هي الأولى من نوعها في مجال التمريض لمرضى المسالك على هامش المؤتمر

•بث مباشر لعدد كبير من العمليات الجراحية بأحدث التقنيات العالمية.. ووقفات تدريبية للأطباء الجدد





الإسكندرية - أحمد الشوني



صرح أستاذ المسالك البولية في جامعة المنوفية د.محمد مرزوق عبدالمقصود بأن المؤتمر الدولي ال ١٧ للمسالك البولية في الإسكندرية يستقطب نخبة كبيرة من أطباء المسالك في مصر بالإضافة إلى الدول العربية وأميركا وأوروبا وآسيا، بهدف تبادل الخبرات ومعرفة أحدث الطرق العلاجية في مجال جراحات المسالك البولية.



وفي تصريح خاص ل "الأنباء" قال د.محمد مرزرق إن المؤتمر يضم ورش عمل لتعليم صغار الأطباء "القواعد الأساسية لإجراء العمليات الجراحية "، كما يتضمن دورات تدريبية هي الأولى من نوعها في التمريض للعاملين بمجال المسالك، وذلك لتقديم الخدمة التمريضية للمرضى وفق المستويات والمعايير العالمية.



وأضاف أن المؤتمر سيتعرض إلى أحدث وأفضل الابتكارات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية، لاسيما في ظل وجود خبراء واستشاريين أصحاب خبرات عالمية، من الكويت وغيرها من الدول، مؤكداً أن التوصيات الختامية ستكون على درجة كبيرة من الأهمية لجميع أطباء المسالك.



يذكر أن الأستاذ المساعد في جامعة الكويت ومركز اندي اندرسون في الولايات المتحدة د. سعد العبدالهادي الدوسري يشارك في فعاليات المؤتمر، وهو يحظى بتقدير كبير بين المنظمين والمشاركين نظرا لإمكانياته العالية وخبراته العالمية.