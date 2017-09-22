أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري بأكثر من 697 مليون دولار لتصل بذلك المساعدات الأمريكية الإجمالية للسوريين منذ عام 2012 إلى ما يربو على سبعة مليارات دولار.



وقالت الوزارة في بيان "يساعد التمويل الجديد أيضا في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة".



وأضاف البيان أن قرابة 516 مليون دولار ستخصص لمساعدات داخل سوريا على أن يحصل الأردن على نحو 88 مليون دولار وتركيا 35 مليون دولار ولبنان 29 مليون دولار. كما سيحصل العراق على 15 مليون دولار ومصر 13 مليون دولار ومنظمات إقليمية مليوني دولار.