أزيح الستار، اليوم الجمعة، خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران، عن صاروخ "خرمشهر" احدث صاروخ باليستي ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن قائد القوة الجو - فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، قال في تصريح له على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول إزاحة الستار عن صاروخ "خرمشهر" ": إن هذا الصاروخ يعد إنجازا جديدا، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الإسلامية".

وأضاف: أن صاروخ "خرمشهر" يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر، كما بإمكانه حمل عدة رؤوس بدلا من رأس واحدة.

وتابع العميد حاجي زادة " لقد بدأت عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية".

يذكر أن الولايات المتحدة تعارض البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ وتعتبره في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت في شهر يوليو الماضي عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه في دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش.