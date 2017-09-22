أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقية شراء 40 طائرة من شركة بوينغ نوع (787).

وقال رئيس الخطوط التركية، إلكر آيجي، في بيان، إن الصفقة ستسهم في مساعدة الشركة لتلبية الطلبات على الطائرات ذات الحجم العريض في مطار اسطنبول الثالث وتعزيز قدرات اسطولها وتوفير الراحة للمسافرين.

وأضاف أن المحادثات النهائية المتعلقة بالاتفاقية ستتضمن تقييم شراء قطع الغيار اللازمة بقيمة مليار دولار وتصنيعها في تركيا.

وتسعى الخطوط الجوية التركية لزيادة عدد اسطولها الجوي مع قرب موعد افتتاح مطار إسطنبول الثالث إلى 400 طائرة.