أعلن الادعاء العام البريطاني اليوم الجمعة توجيه الاتهام رسميا لمراهق (18 عاما) بالوقوف وراء عملية تفجير قطار (مترو) بمحطة (بارسونز غرين) بلندن الجمعة الماضية.



واكد الادعاء في بيان ان المتهم احمد حسن سيمثل في وقت لاحق اليوم الجمعة امام محكمة (ويستمنستر) وسط لندن ليواجه تهم محاولة القتل العمد واستخدام المتفجرات وتعريض حياة الناس للخطر.



وعلى صعيد متصل اكدت الشرطة البريطانية انها لا تزال تحقق مع ثلاثة موقوفين فيما افرجت عن اثنين اخرين أعتقلوا جميعا الاسبوع الماضي على خلفية تفجير القطار مضيفة ان عملية تفتيش منزل بمقاطعة (ساري) غربي لندن لا تزال جارية.



وكان احمد حسن اول مشتبه فيه يتم اعتقاله صباح يوم السبت الماضي بميناء (دوفر) جنوبي انجلترا.



يذكر ان التفجير خلف إصابة 30 شخصا من ركاب القطار بجروح طفيفة.