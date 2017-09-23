جددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الجمعة استعداد حكومة بلادها لبذل جهود وساطة من اجل حل الازمة الخاصة بكوريا الشمالية.



جاء ذلك على لسان المستشارة الألمانية المحافظة في مهرجان انتخابي في مدينة (هوبنهايم) بولاية (بافاريا) جنوبي ألمانيا.



وقالت ميركل "بخصوص الازمة الكورية الشمالية اقول بوضوح ان الحل لهذه الازمة هو دبلوماسي ولهذا اجدد استعداد ألمانيا واوروبا لتقديم المساعدة من اجل حل هذه الازمة".



واعربت ميركل عن قلق حكومة بلادها الشديد من التطورات الاخيرة على صعيد هذه الازمة بالقول "نحن جميعا قلقون عندما نراقب كيف تقوم حكومة كوريا الشمالية بإجراء تجاربها الصاروخية".



وتأتي تصريحات ميركل قبل يومين من اجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية بعد غد الاحد وفي معرض تعليقها على اعلان الرئيس الكوري الشمالي الليلة الماضية انه بلاده ربما تفكر في إجراء تجربة جديدة على قنبلة هيدروجينية الامر الذي لاقى تحذيرات وانتقادات دولية.



وكانت المستشارة الالمانية أعربت في العاشر من سبتمبر الجاري عن استعداد بلادها لبذل جهود وساطة من اجل التوصل لحل لأزمة كوريا الشمالية.