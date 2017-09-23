بيونغ يانغ تُهدد بتجربة «هيدروجينية».. وترامب يُحذرها من اختبار غير مسبوق

ارتفعت حدة التصعيد الكلامي بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون امس بعد ان نعت الرئيس الاميركي الزعيم الكوري الشمالي بـ «المجنون» وأثار النظام الشيوعي امكان اجراء تجربة على قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ.

وكتب ترامب في تغريدة صباحية ان «كيم جونغ اون كوريا الشمالية الذي من الواضح انه مجنون لا يخشى تجويع شعبه وقتله، سيواجه اختبارا لم يشهد مثله من قبل».

ويأتي التصعيد الجديد بعد ايام على خطاب ترامب امام الجمعية العامة للامم المتحدة الذي وصف فيه كيم بـ «رجل الصاروخ» وهدد فيها كوريا الشمالية بـ «تدمير كامل».

وقبل ذلك ببضع ساعات، شن الزعيم الكوري الشمالي هجوما شخصيا على الرئيس الاميركي.

وصرح كيم وفق ما جاء في خبر نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية «ترامب أهانني وأهان بلادي أمام أعين العالم بأسره وقام بأشرس اعلان للحرب في التاريخ»، مضيفا ان كلمة ترامب امام الامم المتحدة «ترهات فظة لا سابق لها»، وتابع كيم «سألقن المختل عقليا في الولايات المتحدة درسا بالنار». وأرفقت الوكالة النبأ بصورة لكيم وهو يجلس الى مكتب حاملا ورقة.

من جانبه، أعرب الكرملين عن «القلق الشديد» ازاء تصعيد التوتر وتبادل «التهديدات» بين البلدين، كما طلبت الصين امس وقف الاستفزازات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، صرح وزير خارجية كوريا الشمالية امام صحافيين ان بيونغ يانغ بات بوسعها التخطيط لتفجير قنبلة هيدروجينية خارج اراضيها.

وقال «أعتقد انه من الممكن ان تتم تجربة لقنبلة هيدروجينية على مستوى غير مسبوق ربما فوق المحيط الهادئ»، ومضى يقول «هذا قرار يعود الى قائدنا، لذلك لست أعرف فعلا».

ولم يتأخر الرد الاميركي، حيث قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون امس ان زعيم كوريا الشمالية في مرحلة اختبار بفرض أقوى العقوبات على بلاده من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وفيما رفض تيلرسون السؤال القائل «ماذا سيكون رد الولايات المتحدة في حال أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة في المحيط الهادئ؟»، حذر من أن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة ومنها العسكرية». وأضاف أن قرار الرد سيكون بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في غضون ذلك، قال الجيش الياباني امس إن حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان تجري مناورات مع سفن حربية يابانية في المياه جنوبي شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة البحرية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان وزع على أعضاء البرلمان أن المجموعة القتالية للحاملة ريغان ستجري مناورة منفصلة مع البحرية الكورية الجنوبية في أكتوبر.

وقال قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بيان إن الحاملة ريغان، التي يبلغ وزنها مائة ألف طن وتتمركز في اليابان، تجري هي والسفن المرافقة لها مناورات مع قطع من البحرية اليابانية منذ يوم 11 سبتمبر في المياه الواقعة جنوب وغرب الجزر اليابانية الرئيسية.

وأضاف البيان أن هذه التدريبات مع ثلاث سفن يابانية بينها مدمرتان وواحدة من أكبر حاملتي طائرات هيليكوبتر في البلاد ستستمر حتى 28 الجاري.