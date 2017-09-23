قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت إن إيران اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا يصل مداه إلى ألفي كيلومتر كان ضمن الأسلحة التي أزيح عنها الستار في استعراض عسكري أمس.



ومن المرجح أن تثير تجربة إطلاق الصاروخ خرمشهر، الذي تقول إيران إنه قادر على حمل عدد من الرؤوس الحربية، القلق في واشنطن.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تغطية للتجربة الصاروخية دون تحديد الموعد الذي أجريت به أو المكان الذي جرت فيه بما في ذلك تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة على الصاروخ قالت إنه يصور انفصال المخروط الذي يحمل عدة رؤوس حربية.



وقال التلفزيون "نرى لقطات للتجربة الناجحة للصاروخ الباليستي خرمشهر الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر وهو أحدث صاروخ لبلادنا".

وأضاف "هذا هو ثالث صاروخ إيراني يصل مداه إلى ألفي كيلومتر".



وعرض الصاروخ خرمشهر لأول مرة أمس الجمعة في استعراض عسكري قال خلاله الرئيس حسن روحاني إن إيران ستعزز قدراتها الصاروخية ولن تسعى للحصول على إذن من أي دولة.