اعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اجراه مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن تمنياته بنجاح الانتخابات البرلمانية الالمانية المقررة يوم غد الاحد.

وقال البيت الابيض مساء امس الجمعة في بيان ان الرئيس ترامب اكد اثناء الاتصال على متانة العلاقات والروابط بين الولايات المتحدة وألمانيا.



وأشارت نتائج احدث استطلاع اشرفت عليه القناة التلفزيونية الثانية (زي دي اف) إلى تلاشي امل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ترؤس الحكومة الألمانية في السنوات الاربع المقبلة بعدما حصل على تأييد بنسبة 5ر21 في المئة فقط مقابل 36 في المئة لصالح حزب ميركل.

ويتوجه 61 مليون ناخب ألماني يوم غد الاحد الى صناديق الاقتراع من اجل انتخاب البرلمان الألماني التاسع عشر.