

اسامة ابو السعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد داوود العسعوسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي اهتماماً كبيراً لقطاع المساجد والجميع العاملين في هذا القطاع المهم فاستراتيجية وزارة الأوقاف تضمنت ضرورة تطوير هذا القطاع .





وقال العسعوسي في تصريح صحفي عقب جولة قام بها في ادارات الشئون الفنية والاسناد والهندسية بمنطقة الرقعي " إن هذه الجولة تأتي من باب الاطلاع على سير العمل والوقوف على جميع الملاحظات التي قد تعترض آلية تنفيذه وذلك بهدف تطوير العمل ودفع عجلته الى الأمام .





وأضاف العسعوسي كما تهدف هذه الزيارة الى كسر حواجز المسميات الوظيفية التي قد تحول بين المسؤول والموظفين فوجود القيادي والمسؤول بين مكاتب الموظفين والاستماع الى ملاحظاتهم خير وسيلة لمعرفة الملاحظات والعراقيل ان وجدت وذلك بهدف سرعة تفاديها .





ووعد العسعوسي أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة بل ستتبعها زيارات أخرى وإلى جميع إدارات قطاع المساجد حتى أقف على جميع الملاحظات واستمع إليها من شاغلي المناصب الاشرافية والموظفين حتى نضع الحلول المناسبة لها بشكل سريع وعملي .



وقال ان قطاع المساجد يعد من اهم القطاعات العامله في الوزارة على اعتبار انه واجهة وزارة الأوقاف امام الجمهور من ابناء المجتمع الكويتي فلهذا تحرص وزارة الاوقاف على تطوير هذا القطاع بشكل مستمر .





كما أكدالعسعوسي حرصه على الاهتمام بالأئمة المعينين وإظهار دورهم الدعوي في المساجد و إبراز الأنشطة العلمية والثقافية في مساجد المحافظات بما يتوافق مع خطة الوزارة ورسالتها .