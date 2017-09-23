يعيش ضمن حدود اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك واطراف اربيل عدد كبير من ابناء العشائر العربية ممن تربطهم علاقات وطيدة بالاكراد في المنطقة.



ويطالب العديد من ابناء هؤلاء العشائر العربية على لسان متحدثهم ووجهائهم بالانضمام الى اقليم كردستان والمشاركة في عملية الاستفتاء المزمع اجراؤها في 25 سبتمبر الحالي رغم الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية لتأجيلها.



وفي هذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم عشائر نينوى الشيخ مزاحم الحويت، ان العرب في المناطق التي حررتها قوات البيشمركة يثمنون جهود تلك القوات التي قدمت بحرا من الدماء".



واضاف ان "العرب في المناطق المتنازع عليها من عام 2003 طالبوا بانضمام مناطقهم الى اقليم كردستان بعد تحريرها مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اذ اجرى شيوخ العشائر العربية في غرب دجلة وسهل نينوى ومخمور خلال الفترة من عامي 2006 - 2007 لقاءات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق آنذاك ستيفان دي ميستورا في هذا الصدد".



واشار الحويت الى ان شيوخ العشائر العربية التقوا ايضا رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في سحيلة عام 2015 وتم تقديم طلب بانضمام مناطقهم الى كردستان.



واوضح ان العرب الموجودين في المناطق المحررة هم مشمولون بالاستفتاء وسيشاركون فيه مشيرا الى ان عدد العرب ضمن هذه المناطق يتراوح بين 250 الف شخص و300 الف.



ودعا الحويت "ابناء العشائر العربية النازحين واللاجئين وأبناء العشائر العربية في نينوى من أهالي المناطق المشمولة بالاستفتاء الى المشاركة في التصويت لصالح استقلال كردستان والتوجه الى اقرب مراكز التصويت سواء في الموصل أو داخل المخيمات أو في المحافظات التي يسكنون بها أو الدول المقيمين فيها وتقرير مستقبلهم بالتصويت بنعم".



واكد انه سيتم بعد التصويت إعادة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم حسب الضوابط اذ تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض فيما عادت العديد من العوائل خلال الاشهر الماضية الى قرى غرب دجلة وسهل نينوى ومناطق مخمور التي حررتها قوات البيشمركة وتوفر لها الحماية.



وذكر الحويت انه تم تشكيل لواء خاص وجديد من أبناء مختلف العشائر العربية تابع للبيشمركة في إقليم كردستان العراق أطلق عليه اسم لواء (غرب دجلة) ويضم مقاتلين من أبناء العشائر العربية الموجودة في زمار وربيعة والعياضية وجزء من قضاء سنجار.