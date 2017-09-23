سفارتنا لدى التشيك : لقاءات الوفد البرلماني بحثت سبل التعاون في مجالات الدفاع والتعليم

تقدير الكويت لمشاركة كرواتيا في مؤتمر المانحين

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الثالثة سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان الكويتي والكرواتي والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التي تضم النائبين في مجلس الامة راكان النصف ومبارك الحريص للعاصمة الكرواتية زغرب في الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الحالي بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المجلسين.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى التشيك ، مساء امس الجمعة ان "اللقاءات المكثفة للوفد البرلماني تناولت عدة ملفات شملت في مجملها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فضلا عن التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم وغيرها".

واضاف ان "الوفد البرلماني اعرب خلال لقاءاته بالمسؤولين الكروات عن تقدير دولة الكويت لمشاركة كرواتيا في مؤتمر المانحين اضافة الى افتتاح سفارة لها في دولة الكويت في شهر فبراير الماضي وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الجمهورية الكرواتية السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش".

واشارت السفارة الى ان الوفد الكويتي وجه في ختام زيارته دعوة رسمية الى المسؤولين الكروات وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الكرواتي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية - الكرواتية لزيارة دولة الكويت.

وكان الوفد البرلماني التقى خلال الزيارة بعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الفاعلة والمؤثرة في كرواتيا من بينهم عمدة مدينة زغرب ورئيس مجلس النواب الكرواتي واعضاء لجنة الصداقة الكرواتية - الكويتية في البرلمان الكرواتي.

كما التقى الوفد البرلماني برئيس اعضاء لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وأمين عام وزارة الخارجية وأمين عام وزارة الدفاع ونائب رئيس البرلمان اضافة الى رئيس المشيخة الاسلامية في كرواتيا ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الكرواتية.

ويضم الوفد البرلماني الكويتي كلا من النائبين راكان النصف ومبارك الحريص وموظفين من الامانة العامة هما مشعل العنزي وطلال الحربان اضافة الى سفير دولة الكويت المعتمد لدى كرواتيا ايمن العدساني والملحق الدبلوماسي في السفارة فيصل الوزان.