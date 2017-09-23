البارزاني : الحوار مع بغداد سيكون بعد الاستفتاء

يعتزم رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني يوم غد الاحد الكشف عن القرار النهائي بشأن اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم من عدمه.

وقال مصدر في رئاسة اقليم كردستان ،اليوم السبت انه من المقرر ان يعقد البارزاني مؤتمرا صحفيا غدا لاعلان الموقف النهائي بشأن الاستفتاء المزمع اجراؤه الاثنين القادم.

ويتعرض البارزاني لضغوط دولية واقليمية وعراقية للعدول عن اجراء الاستفتاء والدخول في حوار مع بغداد في حين اعلن البارزاني يوم امس الجمعة ان الحوار مع بغداد سيكون بعد الاستفتاء.

واعرب مجلس الأمن يوم امس الجمعة عن القلق حيال "التأثيرات المزعزعة للاستقرار" التي قد تنجم عن استفتاء استقلال الإقليم مؤكدا معارضته لإجراء الاستفتاء ودعا إلى إيجاد حلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي.