قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت إن الخطوات التي ستتخذها تركيا ردا على الاستفتاء المزمع على الاستقلال في المنطقة الكردية بشمال العراق ستكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية.



وكان يلدريم يتحدث للصحفيين قبل جلسة للبرلمان التركي بعد ظهر اليوم السبت للتصويت على تمديد تفويض بنشر قوات تركية في العراق وسوريا.



وبدوره قال المتحدث باسم الرئيس التركي طيب إردوغان اليوم السبت إن الاستفتاء المزمع على الاستقلال في منطقة كردستان بشمال العراق يمثل "خطأ جسيما" سيؤدي إلى أزمات جديدة في المنطقة ما لم يتم إلغاؤه.



وقال المتحدث إبراهيم كالين على تويتر "إذا لم يلغ الاستفتاء ستكون هناك عواقب خطيرة. يجب على أربيل أن تمتنع فورا عن هذا الخطأ الجسيم الذي سيثير أزمات جديدة في المنطقة"