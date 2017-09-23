" الهلال الأحمر" تطلق مرحلة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين

الغنيم: الكويت من أكثر الدول تفاعلا مع الازمة السورية في بعدها الانساني



من سوريا إلى العراق واليمن وغيرها من بقاع العالم تنتقل المساعدات الكويتية بأيدي أبنائها إلى مستحقيها من المحتاجين والمعوزين لاسيما اللاجئين منهم وذلك ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية الرشيدة التي دأبت على تخفيف المعاناة عن هذه الفئات وانطلاقا من المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تتحملها دولة الكويت تجاه الشعوب الفقيرة حول العالم.

وقد احتلت الازمة السورية وما تمخض عنها من تداعيات تسببت في كوارث إنسانية حيزا كبيرا من الاهتمام حيث هبت دولة الكويت منذ اندلاع الأزمة في سوريا إلى مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين واللاجئين السوريين على المستويين الرسمي والشعبي.

وتعددت أشكال المساعدات وبرامج الإغاثة التي نفذها أبناء الكويت للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة بين تجهيز المخيمات وبناء المدارس والمساجد ودور الأيتام والمرافق الحيوية وتوزيع المساعدات النقدية والعينية كالمواد الغذائية والألبسة وتقديم الرعاية الصحية وسائر أنشطة التنمية المجتمعية.



وفي هذا الاطار اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اطلاق مرحلة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين والتي تنفذها عبر مشاريعها المتنوعة في لبنان.

وقال رئيس بعثة الجمعية في لبنان الدكتور مساعد العنزي، ان الجمعية اطلقت المرحلة التاسعة لمشروع غسيل الكلى الذي تنفذه للسنة السادسة في مستشفى (اورانج ناسو) الحكومي في مدينة (طرابلس) لمعالجة مرضى الكلى من النازحين السوريين.

واضاف ان "الجمعية ستقوم عبر مشروع الرغيف بتوزيع الخبز على 500 اسرة سورية نازحة في شمال لبنان الى جانب توزيع الخبز على 500 اسرة فلسطينية لاجئة في (مخيم البداوي) في الشمال ايضا".

واشار العنزي الى ان الهلال الاحمر سيتابع ايضا مشروع الاطراف الصناعية الذي ينفذه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمساعدة النازحين السوريين المصابين من جراء الحرب.

واوضح ان الجمعية ستتابع على مدى عام مرحلة التأهيل العلاجية للاطفال السوريين الثلاثة الذين تكفلت باجراء عمليات جراحية لهم لاعادة سمعهم في اغسطس الماضي.

وذكر ان الجمعية تتابع مشاريعها الانسانية الاخرى في لبنان كمشروع المياه والعوازل للخيم وغيرها من المساعدات للنازحين السوريين.



بدورها وزعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية خلال الأسبوع المنتهي مساعدات غذائية على اللاجئين السوريين في الأردن ضمن إطار جهودها الإغاثية للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة قال رئيس وفد الجمعية إلى الأردن عود، الخميس، إن المساعدات عبارة عن ألف طرد تضم مواد غذائية أساسية وقد تم توزيع المساعدات على اللاجئين بمختلف المحافظات الأردنية.

وذكر أن الجمعية ركزت عند توزيع المساعدات على شريحة المرضى والأطفال من اللاجئين السوريين مشيرا إلى أنها قدمت لهم إلى جانب المواد الغذائية مساعدات مالية وهدايا.

ولم تقتصر المساعدات على الجانب المادي فقط بل تعدته الى الجانب الدبلوماسي للدولة حيث طالبت دولة الكويت الاثنين الماضي مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالنظر "بشكل فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوما بعد يوم".

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان دولة الكويت تشعر بالقلق بشأن مصير اطفال سوريا اذ هم اشد الفئات الضعيفة عرضة للعنف والايذاء.

وأضاف ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لاطفال سوريا موضحا انها قدمت دعما ماليا للمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في هذا الاطار اضافة الى الحملة التي قادتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الاطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.



واكد السفير الغنيم ان الكويت كانت ومازالت من اكثر الدول تفاعلا مع الازمة السورية في بعدها الانساني واستضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المنظمات الانسانية الدولية العاملة في سوريا.

وقال ان الكويت رحبت بالتقدم المحرز منذ عام 2013 من قبل المؤتمرات الدولية لدعم سوريا والمنطقة التي عقدت في الكويت ولندن ومؤتمر المتابعة الذي انعقد في بروكسل في الخامس من ابريل 2017.

وقال إن المؤتمر الاخير تمخض عن تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة مليارات دولار لعام 2017 و7ر3 مليار دولار للفترة 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا والمنطقة.

بدوره قال ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، في كلمته أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي "قدمت بلادي مساهمات طوعية تقدر بمليار وستمائة مليون دولار وتم تسليم الجزء الأكبر منها لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الإنساني".

وفي العراق وزعت دولة الكويت أمس الجمعة 75 طنا من المواد الغذائية اضافة الى مياه شرب على النازحين العراقيين في الموصل ونازحي الموصل في محافظة دهوك مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة في اطار حملة (الكويت بجانبكم).