اكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت رفض الامم المتحدة استفتاء اقليم كردستان المزمع اجراؤه يوم الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه بالعبادي في مكتبه والذي اكد فيه موقف الامم المتحدة الواضح برفض الاستفتاء في اقليم كردستان واهمية اللجوء الى الحوار.

ونقل بيان حكومي عن كوبيتش قوله ان الاجماع الدولي كان واضحا في بيان مجلس الامن الدولي الذي ابدى معارضته للاستفتاء الاحادي الجانب.

وبين ان الامم المتحدة ترى ان الاستفتاء سيزعزع الاستقرار في المنطقة مؤكدا تمسك دول العالم المستمر بسيادة العراق ووحدته وسلامة اراضيه.

من جانبه جدد العبادي موقفه الثابت برفض الاستفتاء في اقليم كردستان لعدم دستوريته مؤكدا ان الاولوية للحرب ضد الارهاب وتحرير كامل الاراضي العراقية.

ومن المزمع ان ينطلق الاستفتاء الاحادي الجانب يوم الاثنين المقبل في مدن الاقليم والمدن المتنازع عليها رغم معارضة داخلية واقليمية ودولية.