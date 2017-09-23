قالت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت ان الاجهزة الامنية العراقية وبناء على اعترافات متهم معتقل قتلت ثلاثة ارهابيين في مدينة الرمادي كانوا يخططون لاستهداف العاصمة العراقية بغداد بسلسلة هجمات انتحارية بالتزامن مع شهر المحرم.

وذكرت الخلية في بيان ان قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية كشفت عن شبكة ارهابية تخطط لعمليات ارهابية داخل العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية تستهدف من خلالها تجمعات الزوار في شهر المحرم.

واوضحت ان المعلومات التي حصلت عليها الاجهزة الامنية من احد المعتقلين الذين ينتمون لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اشارت الى ان الخلية الارهابية كانت تهيئ انتحاريين لاستهداف بغداد.



ولفتت الخلية الى ان القوات الامنية هاجمت الشبكة الارهابية بالتنسيق مع القوة الماسكة للارض ضمن حدود مدينة الرمادي واشتبكت معهم ساعات متواصلة وباسناد من طيران الجيش اذ اسفرت العملية عن قتل ثلاثة انتحاريين بينهم الارهابي المكنى بابي براء التركماني فضلا عن العثور على حقائب محمولة واحزمة ناسفة جاهزة للتفجير.



يذكر ان بغداد ومحافظات عراقية اخرى تستعد لزيارات كبيرة جدا للمراقد الدينية في بغداد والنجف وكربلاء وسامراء مع حلول شهر المحرم