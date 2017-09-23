رحب رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج الصباح بمخرجات منتدى روما للوكالات الأوروبية والعربية كخطوة مهمة تعزز التعاون الاعلامي ودور وكالات الأنباء في مواكبة التحديات والتطورات.

وقال الشيخ مبارك الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام أعمال المنتدى الذي استضافته وكالة (أنسا) الايطالية ان المنتدى كان فرصة مثمرة للوكالات العربية للتباحث مع الجانب الأوروبي في مختلف الأمور المتعلقة بعملها ومستقبلها على ضوء التطورات المتلاحقة والمتسارعة لاسيما ثورة الاتصالات.

وأضاف أن المنتدى أعاد التواصل بين وكالات الأنباء العربية والأوروبية في اطاره العام بعد فترة من الانقطاع اقتصر فيه على العلاقات المباشرة بين بعض أفراد الوكالات من الجانبين ويستأنف بذلك مسار تعاون أشمل وأعمق ومتواصل يعطي الزخم اللازم لعمل الوكالات ودورها المحوري في منظومة اعلامية تتسم بالمصداقية والمسؤولية.

وفي هذا الصدد أشار رئيس (فانا) الى أن هذه الخطوة الأولى سمحت لممثلي الوكالات العربية المشاركة عبر التواصل المباشر بمناقشة مختلف الجوانب الاعلامية الاستراتيجية وابراز تحفظاتها على بعض ما تتداوله وسائل الاعلام الأوروبية والغربية في خطابها الاعلامي ازاء الأحداث في البلدان العربية.

وأوضح أن الجانب الأوروبي ممثلا بوكالة الأنباء الايطالية (أنسا) أبدى تأييده للرؤية الاعلامية العربية في تناول الوقائع والأحداث المتعلقة بالارهاب ورفض ربطه ونعته بالاسلام ادراكا للأضرار الجسيمة المترتبة على مثل هذا التناول مؤكدا تبنيه لابراز هذه الرؤية وضرورة عزل الارهاب وتجريده من خطابه المغرض في اطار الاعلام الأوروبي.

وفي هذا الصدد أعرب الشيخ مبارك الدعيج عن امتنانه وشكره لوكالة (أنسا) ورئيسها الدكتور جوزيبى تشيربونى على استضافة هذه المبادرة انطلاقا من الشراكة القديمة والراسخة مع وكالة الأنباء الكويتية ومن موقع ايطاليا الخاص وعلاقتها التاريخية والأقرب مع العالم العربي.

وقال أن المشاركين في المنتدى الذي بحث "مستقبل العلاقات بين الوكالات العربية والأوروبية في القرن الحادي والعشرين" اتفقوا على ضرورة صياغة اطار للتعاون الفاعل والمسؤول في مواجهة"الخطر المحدق الذي صار يتهدد استقرار وسلوك وقيم ومستقبل مجتمعاتنا تحت وطأة الاعلام الهدام وخطاب الكراهية بتفشي سيل الأخبار المكذوبة والمغرضة والخبيثة على منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن المسؤولية والأمانة الاعلامية الملقاة على عاتق وكالات الأنباء تقتضي أن تتعاون تحت راية المصداقية والمهنية الجادة وأن تتسلح بكافة الأدوات التقنية اللازمة لعدم ترك هذه المساحة الهائلة التي خلقتها ثورة الاتصالات فراغا مباحا للعبث الاعلامي.

واعتبر الشيخ مبارك الدعيج أن "اعلان روما" الذي وقعه مع رئيس وكالة (أنسا) يضع حجر الأساس باطار عملي وتنفيذي لتعاون تفاعلي متواصل يتسع لوكالات الأنباء من الجانبين العربي والأوروبي ويتيح التنسيق للتقدم بدورها الاعلامي الأساسي.

وشدد على أن اتحاد وكالات الأنباء العربية ووكالاته يؤمن بقدرة الجانبين عبر التعاون الفاعل بالنهوض بدور مؤثر في محاربة الأفكار الارهابية وبتوسيع دوائر الاهتمام بعديد من القضايا مثل الديمقراطية وحقوق الانسان والقبول بالرأي الآخر وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.