كريم طارق

كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عن تقديم خدمة جديدة بعنوان ، والتي سيتم اطلاقها قريبا لتمكن كل معاق عن طريق اسم الدخول وكلمة مرور الذي تمنحه له الهيئة للدخول على الموقع الالكتروني وتتبع الإجراءات لمعرفة إلى أين وصلت معاملته، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستسهل الخدمات على ذوي الإعاقة وسط سرية تامة، إذ لا يمكن لأي شخص الدخول إليها إلا بعد حصوله على كلمة المرور الخاصة به.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش اجتماع الهيئة بعدد من ممثلي جمعيات النفع العام المعنيين بذوي الإعاقة، وذلك بهدف استعراض ما أنجزته هيئة الإعاقة في مشروع الميكنة والأرشفة للملفات.

وأشارت العوضي إلى أنه تم خلال اللقاء تقديم عرضا مرئيا بين ما تم إنجازه في مشروع الميكنة وأرشفة الملفات، وذلك بهدف توضيح آلية سير المعاملات قبل وبعد إنجاز النظام الذي يدخل في مرحلته النهائية، لافتة إلى أن الوضع الآلي قبل الميكنة كان يفتقر إلى تتبع انجاز المعاملات والتي تنجز يدويا، إذ لم يكن باستطاعتنا معرفة الموظف الذي عطل انجاز المعاملة في ظل الإجراءات التأمينية ضعيفة للمعاملة، والتي قد تكون معدومة في بعض الأحيان، مما كان له أثر كبير على عملية صرف مستحقات ذوي الإعاقة، فضلا عن أن المعاملات كانت تستغرق وقتا طويلا يصل في بعض الأحيان إلى شهرين.

وأكدت العوض أنه بعد تطبيق نظام الميكنة سيتم التخلص من غالبية هذه السلبيات، إذ يتم حاليا توفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات حتى أصبحت المعاملات تتم مباشرة في أقل من عشر دقائق بعد تقليص الدورة المستندية وتطبيق نظام تتبع سير المعاملة لمعرفة إلى أين وقفت، وماذا تم بشأنها، في ظل تقليل المستندات المطلوبة نتيجة تطبيق الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية المعنية ومنع التلاعب أو التزوير نتيجة إحكام الرقابة، مشيرة إلى أنه بات من الممكن اجراء عمليات التسجيل أون لاين واتمام الارشفة الفورية لبعض الإجراءات فور استلامها من الموظف وادراج التوقيع الالكتروني للمسؤولين مباشرة وارسال رسائل قصيرة لذوي الإعاقة والمتابعة الفورية للإجراءات والتحكم في سيرها وتقليل الأخطاء وزيادة الدقة.

احصائيات

واستعرضت العوضي بعض الاحصائيات التي خرجت عن طريق نظام الميكنة ومنها 761 شهادة تخفيف ساعات العمل خلال شهر، و 2577 حالة فتح ملف طبي جديد لذوي الإعاقة و2293 ملف للمكلف بالرعاية، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 5 آلاف هوية معاق و3800 لوحة مرور و26 ألف و883 رسالة، مشيرة إلى أن عدد المعاقين المسجلين في البرنامج حاليا مايقارب 51 الف معاق وتم تجديد 15634 ألف شهادة منذ أن تم الإعلان عن تجديد الشهادات كما تم أرشفة أكثر من 47 ألف ملف من ملفات ذوي الإعاقة.

وذكرت العوضي ان من بين الإجراءات التي أصبحت تتم في أقل من 24 ساعة بعد أن كانت تستغرق وقتا طويلا يصل الى شهرين طلب تجديد شهادة إعاقة، مشيرة إلى أن النظام الآلي ساهم في الإسراع في انجاز المعاملات بشكل ملحوظ حيث أصبح هناك معاملات تنجز في دقائق وبعضها في ساعات ومعاملات قد تستغرق أسبوع، كاشفة أنه بعد إتمام الربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية سيكون هناك تقدما جديدا في مستقبل انجاز المعاملات بالنسبة لذوي الإعاقة.

وتوجهت العوضي بالشكر الجزيل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ولجميع من ساهم في انجاز وتطوير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من مستشارين ومسؤولين وموظفين في الهيئة مؤكدة انه لولا تضافر كافة الجهود لما تم هذا الانجاز.

ومن جهتهم أعرب الحضور من ممثلي جمعيات النفع العام لذوي الإعاقة عن ارتياحهم من تطبيق نظام الميكنة وسرعة انجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد لذوي الإعاقة وتطبيق نظام الارشفة والأون لاين وغيرها من الإنجازات.