اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 2429 عنصراَ تابعين لحزب العمال الكردستاني في العام الماضي 2016.

وقال صويلو في كلمة خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة (طرابزون) شمالي البلاد، ان القوات التركية دمرت 985 مخبأ خلال العام الحالي، مشيراً الى انخفاض عدد العناصر الذين انضموا إلىحزب العمال من 573 عنصرا في العام الماضي الى 72 عنصرا منذ مطلع العام الحالي.



وأضاف أن بلاده تحقق تقدما سريعا في القضاء على التنظيمات "الارهابية" منها حزب العمال وما يسمى تنظيم (داعش) وما يسمى (الكيان الموازي) الذي تتهمه الحكومة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.



واعتبر أن "حزب العمال يعيش وضعا صعبا من خلال المعلومات الاستخبارية التي جمعناها من الاتصالات اللاسلكية لعناصر الحزب" مؤكدا استمرار عمليات مكافحة عناصر الحزب بالعزيمة نفسها.



في سياق متصل أعلن مكتب محافظ مدينة (هكاري) جنوب شرقي تركيا، في بيان مقتل جندي وعامل في هجوم بقذائف صاروخية شنه عناصر حزب العمال في بلدة (شيمدينلي).



من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، في بيان ان قواتها الأمنية تمكنت من قتل 17 عنصرا من حزب العمال في عمليات شنتها القوات التركية في خمس مدن واقعة في شرق وجنوب شرق البلاد مضيفة ان قوات الامن صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر أثناء العمليات.



وعلى صعيد آخر أعلنت رئاسة الأركان التركية، رفع مستوى مناوراتها العسكرية في منطقة (سيلوبي - الخابور) بالقرب من الحدود العراقية.



وأكدت رئاسة الأركان التركية في بيان استمرار المرحلة الثانية من المناورات العسكرية التي بدأت الاثنين الماضي في المنطقة ذاتها بمشاركة وحدات عسكرية إضافية.



وجاءت المناورات العسكرية بالتزامن مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية مع العراق وفق البيان.