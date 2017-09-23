ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن ما تناقلته إحدى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من خبر، (عقيد بالداخلية حاول تهريب ثلاث حاويات مقلدة) وأن الجمارك فتحت تحقيقاً لإحالة المتورطين إلى النيابة.



وإيماءًا بتبيان الحقائق كاملة أمام الراي العام تود الوزارة إيضاح ما يلي



1-لم تحدث أي عمليه تهريب لأي حاوية بالجمارك، بل الحاويات الثلاث موجودة بالأصل في المنطقة الجمركية بالجمارك ومحجوزة لديها ومتحفظ عليها .



2-البضاعة عبارة عن أدوات مكتبية مقلدة، حاول الضابط وهو برتبة مقدم يعمل بالإدارة العامة لأمن الموانئ بوزارة الداخلية وبصفته الشخصيه التوسط لدى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتسهيل مهمة تخليص البضاعة والتوسط لإنهاء إجراءاتها.

3

-سيتم التحقيق مع الضابط واستيفاء كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وسيتم توقيع العقوبات التأديبية والانضباطية اللازمة بحقه لهذا التجاوز، بالتدخل في مهام وشؤون جهة أخرى ليست لها صلة بمجال عمله أو اختصاصه.



وذكرت الإدارة بأن وزارة الداخلية لا تتوانى لحظة بإيضاح أي أمر يمس الوزارة إيماناً منها بمكاشفة الرأي العام واطلاعهم على حقائق الأمور وتوضيحها في حينها.