اعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم تمكن عناصرها من السيطرة على شركتين للبترول بريف ديرالزور الشرقي شرقي البلاد.

ونقلت شبكات إخبارية معارضة عن قوات سوريا الديمقراطية القول في بيان ان عناصر مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت رايتها تمكنوا من السيطرة على شركتي (العزبة) و(كونيكو) بعدما حاصروا مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فيهما لمدة يومين.

وتهدف قوات سوريا الديمقراطية حاليا إلى مواصلة التقدم في ريف ديرالزور الشرقي حيث باتت على مقربة من السيطرة على حقلي عطالله والجفرة النفطيين.

ومن المنتظر أن تشن هذه القوات كذلك هجمات على القرى الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية بعد تضييق الخناق على عناصر (داعش) حيث باتت قريبة من قرية (مراط) التي حققت فيها قوات النظام السوري تقدما.

وكان ناشطون اكدوا ان عناصر تنظيم (داعش) قاموا امس الجمعة بتفجير جميع ابار النفط بمحيط حقل (كونيكو) للغاز في بلدة (طابية جزيرة) بدير الزور.