انتقدت الحكومة البريطانية ، قرار وكالة موديز بشأن خفض التصنيف الإئتماني لبريطانيا بسبب مخاوف من تزايد الضغوط على الموازنة العامة وانعكاس الخروج من الاتحاد الأوربي سلبا على نمو الاقتصاد البريطاني.

وقالت الحكومة في بيان، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مساء اليوم إن خفض التصنيف الائتماني جاء عقب اجتماع الوكالة في 19 من الشهر الجاري، حيث تجاهل خطاب رئيسة الوزراء تريزا ماي أمس الذي أوضحت فيه رؤيتها حول الخروج من الاتحاد.

وأضافت الحكومة، "لقد أوضحت رئيسة الوزراء رؤية طموحة لمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الطرفين سوف يستفيدان من شراكة جديدة وفريدة بينهما".

وأشارت إلى أن المؤسسات التي بنينا عليها هذه الشراكة قوية، موضحة إنها لديها سجل اقتصادي قوي وحققت تقدما ملموسا في خفض عجز الموازنة.

وقد خفضت وكالة موديز، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم التصنيف الإئتماني لبريطانيا من (إيه إيه 1) إلى (إيه إيه 2).