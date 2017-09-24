ألمح مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى ان الرئيس دونالد ترامب يمكن ان يقرر اضافة بلدان اخرى على لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي كان يشمل حتى الآن سبع دول مسلمة. وقال مسؤولون في البيت الابيض ووزارة الأمن الداخلي أمس الأول، انهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.

ودون تحديد الدول المعنية أو عددها قال المسؤولون: ان مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الاجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.