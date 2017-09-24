أعلنت إيران أمس نجاح تجربة اطلاق صاروخ «خرمشهر» الباليستي الجديد الذي كشفت عنه في استعراض عسكري أمس الأول. و يبلغ مدى الصاروخ الجديد الفي كلم، ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في الوقت الذي تندد فيه الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العظمى في 2015 وتهدد بالانسحاب منه.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإيراني اطلاق الصاروخ وتسجيلا مصورا التقط من الصاروخ نفسه، لكن لم تحدد السلطات تاريخ التجربة، إلا أن مسؤولا إيرانيا قال خلال استعراض الصاروخ ضمن عرض عسكري في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية الجمعة انه سيصبح «عملانيا في فترة قريبة».