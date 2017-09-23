أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده عازمة على تعزيز قدراتها العسكرية والباليستية رغم تحذيرات الولايات المتحدة وفرنسا.



وتأتي تصريحاته في وقت استعرضت إيران صاروخا جديدا خلال عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية عام 1980.



وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أمس الجمعة: «شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع، لن نقوم بتطوير صواريخنا فحسب بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية».



وأضاف: «نحن لا نستأذن أحدا للدفاع عن أراضينا».



وتركزت انتقادات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، على مضي طهران في تطوير برنامجها الباليستي.



وتعتبر طهران أن الصواريخ مشروعة بشكل كامل بموجب بنود الاتفاق، إذ انها غير مصممة لحمل رؤوس نووية.