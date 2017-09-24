شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة إنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مؤكدا أنه بات أطول نزاع في الوقت الحاضر. وقال الجبير في كلمته أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن النزاع العربي ـ الإسرائيلي أطول نزاع في الوقت الحاضر ولا يوجد مبرر لاستمراره.

وأكد أن الإرهاب بات هو أكثر التحديات التي تواجه العالم حاليا، مشيرا إلى أن الإرهاب هو الخطر الراهن على العالم كافة، لافتا إلى أن خطر الإرهاب يتحدى كل القوانين والمبادئ الأساسية في العالم، مؤكدا أن بلاده تشارك في كل أشكال محاربة ومكافحة الإرهاب دون توقف.

وأشار إلى أن السعودية تدعم العملية السياسية في اليمن وتدرك حجم معاناة الشعب اليمني بسبب الانقلاب، موضحا أن انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية في اليمن جاء بدعم إيراني يهدد أمن المنطقة. ووصف إيران بـ«الدولة الداعمة والراعية للإرهاب في العالم»، مؤكدا أن إيران تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

وقال الجبير إن العمل العسكري في اليمن لم يكن خيارا ولم يكن وليد اللحظة بل جاء عقب جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن وسلامته الإقليمية، مشيرا إلى أن المملكة قدمت وما زالت تقدم العديد من المساعدات لوقف معاناة الشعب اليمني.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة نتيجة للسياسيات العدوانية التي تقوم بها إيران، لافتا إلى أن إيران قامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة. وفي سياق آخر، أدان وزير الخارجية السعودي أعمال القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد مسلمي «الروهينغا»، بما يتنافى مع كل قيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وعن الأزمة مع قطر، قال الجبير: أزمة قطر تدخل بشكل رئيسي في إطار سياسياتنا الحازمة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأردف بالقول: «إن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض في 2013 والاتفاق التكميلي لـ 2014 وهي مطالب مشروعة». من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة ردع كل من يدعم ويمول الإرهاب من كيانات وأفراد، وقال إنه لم يعد ممكنا قبول وجود دول مارقة تنشر الكراهية والفوضى، وشدد على أن مواجهة تلك الدول مسؤولية المجتمع الدولي، مطالبا بعزلها.

وعن طهران، أشار إلى أن الشعب الإيراني يعاني البؤس بسبب تسخير أموال الشعب في دعم الإرهاب، متهما طهران بدعم تنظيمات إرهابية مثل حزب الله، مضيفا أن قيام علاقات طبيعية مع إيران مرهون بوقف دعمها للإرهاب.