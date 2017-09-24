قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر ، إن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو وزعيمه كيم جونج أون "لن يبقيا طويلا" إذا ردد ري أفكار "رجل الصواريخ الصغير" في إشارة إلى كيم فيما يبدو.

وقال ري للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت إن استهداف البر الرئيسي الأمريكي بصواريخ كوريا الشمالية أمر حتمي بعد أن وصف "الرئيس الشرير" دونالد ترامب زعيم بيونجيانج "برجل الصواريخ".

وكتب ترامب في تغريدة يقول "سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة... إذا ردد أفكار رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلا!"

ترامب لم يعد لدينا الكثير من الاتفاق مع إيران



وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم يعد لديها الكثير من الاتفاق مع ايران وذلك عقب اطلاق طهران صاروخاً باليستيا امس السبت.

وذكر ترامب في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس ان "ايران اختبرت صاروخا باليستيا قادرا على الوصول الى اسرائيل وانهم يعملون مع كوريا الشمالية ولم يعد الكثير من الاتفاق لدينا".

وكانت وسائل إعلامية إيرانية رسمية اعلنت امس ان طهران اختبرت صاروخا باليستيا جديدا يبلغ مداه ألفي كيلومتر قادرا على حمل عدة رؤوس حربية.