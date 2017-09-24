احتفلت السعودية بمرور 87 عاما على إنشائها ببرنامج كبير يشمل عروضا وحفلات موسيقية منها أوبريت كبير مساء أمس السبت وسمح للنساء بدخول استاد الملك فهد الدولي في الرياض للمرة الأولى.

كان الاحتفالات جزء من مساع حكومية لتعزيز الفخر الوطني وتحسين نوعية الحياة للسعوديين.



وأقيمأيضا حفل موسيقي بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر شارك فيه 11 موسيقياً عربيا ويشهد عروض ألعاب نارية وألعابا جوية ورقصات شعبية تقليدية.



وقالت سلطانة التي تبلغ من العمر 25 عاما وهي تزين خديها باللونين الأخضر والأبيض لدى دخولها الاستاد مع صديقاتها "هذه أول مرة آتي فيها إلى الاستاد وأشعر أكثر بأني مواطنة سعودية. الآن استطيع الذهاب إلى أي مكان في بلدي".



وتابعت تقول "إن شاء الله سيسمح غدا للنساء بأمور أكبر وأفضل مثل قيادة السيارة والسفر".



وارتدى طفل قميصا عليه عبارة "أحب السعودية" وارتدت صبية فستانا أخضر اللون عليه صورتا الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما.



والاحتفالات أحدث عروض ترفيهية ترعاها الدولة في إطار برنامج الإصلاح "رؤية 2030" الذي انطلق قبل عامين لتنويع مصادر الاقتصاد وإقامة قطاعات جديدة بالكامل بهدف توظيف الشباب السعودي ولإحداث انفتاح في نمط حياة السعوديين.