فتحت مراكز الاقتراع في ألمانيا، أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام ملايين الناخبين، لانتخاب البرلمان الـ19 للبلاد.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7.00 ت.غ) في نحو 73 ألف مركز اقتراع بولايات ألمانيا الـ16، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة 18 بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ).



ويحق لنحو 62 مليون شخص من أصل 82 مليون هم إجمالي تعداد البلاد، المشاركة في الاقتراع اليوم، وانتخاب أعضاء البوندستاغ (البرلمان) الـ 630 من بين 4 آلاف و828 مرشحا يمثلون 42 حزبا في البلاد.



وأدلى نحو ثلث الناخبين بأصواتهم بالفعل، قبل يوم التصويت، عبر البريد، حسب صحيفة "فرانكفورتر الغماينه" الألمانية.



ومن المقرر أن تنشر وسائل إعلام ألمانية أبرزها شبكة "ايه آر دي" استطلاعات خروج تحدد بشكل دقيق نتائج الانتخابات، عقب دقائق من غلق مراكز الاقتراع.



ويتخوف مراقبون من تراجع إقبال الناخبين على انتخابات هذا العام، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 36% من الناخبين لم يحددوا موقفهم من الانتخابات حتى أمس.



وبلغ الإقبال على التصويت في انتخابات 2013، 71.5% من إجمالي الناخبين.



وبصفة عامة، أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت على مدار اليومين الماضيين، تصدر الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، بـ34% من نوايا التصويت، يليه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) بـ21%، والبديل (يمين متطرف) 13%، واليسار 11%، والديمقراطي الحر 9%، والخضر (يسار) 8%. فيما حصلت أحزاب صغيرة على 4%.



ولا بد أن يحصل الحزب على 5% (عتبة دخول البرلمان) من أصوات الناخبين لدخول البرلمان.



ويشكل قائد الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، ائتلافا حاكما، ويصبح مستشارا للبلاد.