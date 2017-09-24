كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لأدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال أغسطس الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 162 معاملة.

وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة التدقيق و المتابعة الهندسية أحمد العنزي عن احصائية شهر أغسطس وحيث تم اصدار 162 معاملة حيث اشتملت على 45 معاملة شهادة تحديد اوصاف و 27 معاملة ايصال تيار كهربائي ، الي جانب استخراج 26 معاملة استلام حدود و 26 معاملة توكيل مقاول و بالاضافة الى 21 انهاء اشراف و17 تعهد اشراف و تم توجية انذارين هندسيين و استقبال شكوتين هندسية.

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور