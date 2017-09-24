توزيع بطاقات الاحتياط بعد غد الثلاثاء.. و"القرعة "يوم الاربعاء المقبل في مبنى المؤسسة

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد، بطاقة دخول قرعة الدفعة الاولى من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 2) على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 9 فبراير 2012.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الدفعة الرابعة تشتمل على 303 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها

مشيرة إلى أن اليوم الأحد وغدا الاثنين هما موعدا توزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع.

وأضافت أن يوم بعد غد الثلاثاء سيكون موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على تلك القسائم في تمام الساعة التاسعة صباحا مبينة أن يوم الأربعاء المقبل سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 مترمربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.