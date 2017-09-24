قررت النيابة العامة المصرية غربلة شحن قمح روماني رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وأبلغ المتحدث باسم وزارة الزراعة رويترز اليوم الأحد أن النيابة العامة وافقت على غربلة الشحنة لفصل البذور عن القمح.



وأوضح المتحدث حامد عبد الدايم أن التحقيقات مازالت جارية بشأن شحنة من القمح الفرنسي اُكتشف أيضا احتواؤها على بذور الخشخاش.



تراقب أسواق الحبوب التطورات فيما يتعلق بشحنتي القمح الفرنسي والروماني تخوفا من تعطيلات جديدة للإمدادات المتجهة إلى أكبر مستورد للقمح في العالم بعد نزاع تجاري آخر العام الماضي