

أجلت السلطات الاندونيسية حوالي 28 الف قروي مع اقتراب انفجار بركان جبل (اقونغ) في جزيرة (بالي) السياحية بعد ان سجل اكثر من 300 هزةارضية يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الصحف الاندونيسية اليوم الاحد عن الشرطة الاندونيسية انه تم اجلاء القرويين الى ملاجئ تبعد 12 كيلومترا من قمة الجبل بعد ان رفع مركز علم البراكين والوكالة الجيولوجية مستوى الخطر الى اعلى حد.

واضافت السلطات أن مطار (بالي) الدولي يعمل بشكل طبيعي وانهم على اهبة الاستعداد ولم يتعطل عمل الشركات السياحية في باقي الجزيرة.

يذكر ان سلسلة انفجارات لبركان (اقونغ) وقعت في عامي 1963 و1964 أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة المئات.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تعرف بالهزات الزلزالية والثورات البركانية وينتشر فيها حوالي 130 بركانا نشيطا.