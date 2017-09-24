اعلنت القيادة العامة لقوات البيشمركة الكردية اليوم الاحد انها وقعت اتفاقا عسكريا مع الجيش العراقي دعما لعمليات تحرير الحويجة من قبضة ما يسمى تنظيم (داعش).

وذكرت القيادة في بيان ان الاتفاق وقع في كركوك بحضور ممثل من التحالف الدولي ومسؤولين من البيشمركة والجيش العراقي مبينة ان الاتفاق ينص على اتاحة ممر من جنوب كركوك للقوات العراقية للهجوم على الحويجة ومشاركة قوات البيشمركة بأسلحتها الثقيلة والمدفعية في المعارك وفتح البيشمركة ممرا لنازحي الحويجة.



ووفقا للبيان ينص الاتفاق ايضا على ان تكون قوات البيشمركة مستعدة لأي تعزيز تحتاجه المعركة وعدم انسحابها من مواقعها التي تتمركز فيها حاليا.





