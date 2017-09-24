بدأت اليوم عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الفرنسي بجميع المناطق التي يشملها الاقتراع.

ودعي اجمالي 76 ألفا و359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في فرنسا حيث ترجح التوقعات استمرار هيمنة اليمين.

وسيتم خلال الانتخابات اختيار 171 عضوا بمجلس الشيوخ وهو ما يمثل اختبار غير مباشر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تتفاوت شعبيته في استطلاعات الرأي.

ويسعى حزب ماكرون (الجمهورية الى الامام) الذي يمثله حاليا 29 عضوا في مجلس الشيوخ لتعزيز حضوره حيث قال رئيس كتلته فرانسوا باتريا مؤخرا "إذا أصبحنا 50 سيكون ذلك جيدا".

وتتم هذه الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر حيث لا يصوت فيها إلا رؤساء البلديات والنواب المحليين ومصير نتيجتها يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بشكل واسع حزب ماكرون.