أعلنت ايران اليوم أنها أغلقت مجالها الجوي مع اقليم كردستان العراق على خلفية عزم الاقليم اجراء الاستفتاء على الانفصال عن بغداد.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كيوان خسروي قوله ان المجلس قرر اغلاق الحدود الجوية الايرانية مع اقليم كردستان العراق.



واضاف خسروي أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية من إيران باتجاه مطاري السليمانية واربيل ، وكذلك الرحلات العابرة للأجواء الايرانية انطلاقا من اقليم كردستان "بطلب من الحكومة المركزية العراقية".



ومن المقرر ان اجراء استفتاء غدا في محافظات اقليم كردستان العراق بالإضافة الى المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وبخاصة كركوك رغم معارضة الحكومة المركزية العراقية في بغداد وتحفظ طهران وانقرة.