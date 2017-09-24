أدلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وزوجها يوأخيم زاور، بصوتيهما، في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت منذ صباح اليوم

ووسط حضور إعلامي كبير، توجهت ميركل وزوجها ظهر اليوم إلى مقر اللجنة الانتخابية في جامعة هومبولت وسط برلين.

والتزمت ميركل الصمت ورفضت الإدلاء بتصريحات، لكنها تحدثت قليلا، بعد التصويت، مع المعاونين في اللجنة الانتخابية.

وظُهر الْيَوْمَ، أدلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بصوته صحبة زوجته الكيه بودنبندر، في مركز اقتراع بمدرسة ابتدائية بحي تسليندورف، في برلين.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته، قال شتاينماير، إنه "يتقدم بالشكر إلى 650 ألف موظف يعملون في مراكز الاقتراع، ويساهمون في سير عملية الانتخاب بسلاسة".

وفي الثامنة صباحا فتح نحو 73 ألف مركز اقتراع في ولايات ألمانيا الـ16، أبوابه أمام 62 مليون ناخب يحق لهم التصويت، من بين 82 مليون، إجمالي تعداد البلاد.

ويختار الناخبون أعضاء البوندستاغ (البرلمان) الـ 630 من بين 4 آلاف و828 مرشحا يمثلون 42 حزبا في البلاد.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت الساعة 18 بالتوقيت المحلي (17 ت.غ)، على أن تعلن وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الخروج بعد دقائق من إغلاق مراكز الاقتراع.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت على مدار اليومين الماضيين، تصدر الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة ميركل (صعدت للسلطة في 2005)، بـ34% من نوايا التصويت، واقترابها من البقاء على رأس السلطة لولاية رابعة، يليه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) بـ21%، والبديل (يمين متطرف) 13%، واليسار 11%، والديمقراطي الحر 9%، والخضر (يسار) 8%.

فيما حصلت أحزاب صغيرة على 4%.

يذكر أن البوندستاغ (البرلمان) عقد جلسته التأسيسية في مدينة بون (وسط)، في سبتمبر 1949، وتجرى انتخاباته كل 4 سنوات.