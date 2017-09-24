اعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي اليوم تنفيذ حكم الاعدام بحق 42 مدانا بقضايا ارهابية من تنظيمي القاعدة وما يسمى الدولة الاسلامية (داعش).

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي في مدينة الناصرية حيث نفذت الاحكام في احد اكبر السجون العراقية هناك ان الاحكام نفذت بالمدانين بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية ومصادقة الرئاسة العراقية عليها.

وبين ان جميع المتهمين المنفذ بهم الاحكام متورطون بجرائم ارهابية بينها تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والخطف والقتل وتفجير المنازل وهم ينتمون الى تنظيمي (القاعدة) و(داعش)