اعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم انطلاق مناورات عسكرية كبيرة تحت اسم (الدرع الهائل) في اسكتلندا بمشاركة قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الاطلسي (ناتو).



وقالت الوزارة في بيان صحفي ان "سفنا ومدمرات حربية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا بدأت اجراء تمارين جوية وصاروخية متطورة ومعقدة لم يسبق القيام بها في بريطانيا".



واوضحت ان التمارين ستستمر شهرا كاملا تتدرب خلالها قوات الحلفاء على اكتشاف وتعقب وتدمير الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية.



واضافت ان 13 سفينة حربية ستطلق خلال تدريب يستمر اربعة ايام 12 صاروخا حيّا على اهداف محددة بهدف تحسين عمل قوات الحلفاء بشكل مشترك من اجل تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي.



وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في البيان ان " الاختبارات الاخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية اظهرت خطر الدول المارقة عندما تلجأ لتطوير صواريخ بعيدة المدى".



واكد فالون ان مناورات (الدرع الهائل) تجعل بريطانيا في المقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية المشتركة للتعامل مع التهديدات والأخطار المتنامية.