أعلنت لجنة الانتخابات الألمانية ان الاقبال على الانتخابات البرلمانية الالمانية الـ19 سجل حتى ظهر اليوم تراجعا طفيفا مقارنة بالدورة الانتخابية الماضية في عام 2013.

وأوضحت اللجنة في بيان ان نسبة الناخبين الألمان الذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الحالية بلغت 1ر41 بالمئة مقابل 4ر41 بالمئة في 2013.

وأشارت إلى أن اعداد المواطنين الألمان الذين يحق لهم الانتخاب تبلغ 5ر61 مليون شخص.

وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت ابوابها اليوم لاستقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا وال19 في تاريخ ألمانيا الحديث اي بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949.