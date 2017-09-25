نفت الخارجية السودانية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاحد عن تجميد علاقات السودان الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية ردا على ما اسماه تصويت مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.



وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان صحفي ان "السودان ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله عن قطع العلاقات مع مصر" لافتا الى ان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور سافر الى نيويورك منذ يوم 14 سبتمبر الجاري وحتى تاريخه على رأس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 72 وانه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشان.



ودعت الخارجية السودانية الى "تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الاخبار وان تنأي بنفسها عن الاستغلال كمنصة بقصد او بدون قصد لاختلاق وترويج الاخبار والشائعات الضارة بمصالح البلاد العليا والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع كافة الاشقاء والاصدقاء".



ومن المتوقع ان يحسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ال12 من اكتوبر المقبل مصير العقوبات الاقتصادية على السودان منذ العام 1997.