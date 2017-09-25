علق على استفتاء الإقليم الكردي: تفوح منه رائحة الانتهازية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أن بلاده ستتخذ تدابير جديدة خلال هذا الأسبوع مع إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.

وقال "نسمح حاليا بالعبور إلى الجانب العراقي فقط، وخلال هذا الأسبوع سنفصح عن تدابيرنا الأخرى، وسنغلق المعبر (خابور) أمام حركة الدخول والخروج معا".

وفي حين اعتبر الاستفتاء "قرار تفوح منه رائحة الانتهازية"، لفت إلى "أن العراق كدولة ومجتمع بحاجة إلى الوحدة الوطنية، ومحاولات الفرقة غير مقبولة إطلاقا".

وكان هدد أردغان بوقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وأكد أن بلاده لن تسمح بتأسيس دول إرهابية في سوريا "وسندخل فجأة ذات ليلة".