اصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارا ببدء تحقيق ضد الواردات الأجنبية من منتج الملدنات الكيماوية.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول محلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري في تصريح صحفي اليوم إن القرار يتعلق ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيماوية (محضرات تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة) والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).

وأوضح أن قرار اللجنة جاء بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وبين انه تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد (14) والصادر بتاريخ 20 سبتمبر الحالي والتي تمت اتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق