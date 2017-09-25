لوح الرئيس التركي رجب اردوغان اليوم بإغلاق "صنبور نفط" اقليم كردستان العراق الذي يصدر عبر تركيا ردا على تنظيم استفتاء الانفصال عن الادارة المركزية في بغداد.

وقال اردوغان في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لامناء المظالم بمدينة اسطنبول "فلنرى بعد اليوم لمن سيبيع الاقليم الكردي في العراق النفط.. الصنبور لدينا وعندما نغلقه ينتهي الامر".

واعتبر الاستفتاء على الانفصال عن العراق قرارا غير مشروع وفي حكم الملغي بدون النظر الى نتائجه مضيفا "هو قرار تفوح منه رائحة الانتهازية".

واضاف ان "العراق حكومة وشعبا بحاجة الى الوحدة الوطنية ومحاولات الفرقة غير مقبولة اطلاقا".

وعن التدابير التركية المتوقع اتخاذها حيال الاقليم الكردي اشار اردوغان إلى انه حاليا يسمح فقط بالعبور الى الجانب العراقي في المعابر الحدودية بين البلدين مضيفا "سنفصح عن تدابير اخرى خلال الاسبوع الجاري".

وقال "كما طهرنا مدن جرابلس والراعي والباب من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا لن نتوانى عن اتخاذ خطوات مشابهة في العراق ايضا اذا لزم الامر".

وعلى صعيد آخر دعا اردوغان المجتمع الدولي الى فرض عقوبات على ميانمار على خلفية المجازر بحق مسلمي الروهينغيا في اقليم اراكان وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح اليوم الاثنين لاستقبال الناخبين الذين سيصوتون في استفتاء الاستقلال في أغلب مناطق إقليم كردستان فيما ستغلق ابوابها السادسة مساء بالتوقيت المحلي قبل اعلان النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

ومن جانبها ترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء وتقول انه لا يتوافق مع دستور العراق الذي اقر في 2005 ولا يصب في مصلحة الاكراد سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية او القومية.