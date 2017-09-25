وصف نائب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق قباد طالباني اليوم قرارا تبناه مجلس النواب العراقي بإعادة نشر القوات العسكرية في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم بأنه "غير مسؤول".



وقال الطالباني في بيان مقتضب مخاطبا شعب كردستان العراق إن "الرد الأقوى والأنسب على القرار غير المسؤول الذي أصدره مجلس النواب العراقي هو الإدلاء بأصواتكم في استفتاء كردستان".



وعلى صعيد التصويت قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك خالد المفرجي ان الاقليم "يكره" المواطنين العرب في مدينة كركوك على المشاركة في الاستفتاء.



وذكر المفرجي في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي ان "الاقليم يكره المواطنين والموظفين العرب على المشاركة في الاستفتاء على الانفصال في المحافظة وسط حالة من الخروقات التي لا تعد ولا تحصى".



واوضح ان "الاقليم تجاوز على القانون واجبر المواطنين على التصويت واستخدم المباني الحكومية كالمدارس لاتخاذها مقرات لاجراء الاستفتاء رغم رفض الحكومة الاتحادية ".



وبين ان "محافظة كركوك وفقا للدستور والقانون محافظة غير منتظمة باقليم ولا يحق لاي جهة ضمها اليها وحتى تنفيذ المادة 140 من الدستور المخصصة للبت في مصير المحافظة يجب ان تنفذ عن طريق الحكومة الاتحادية كما تنص بنود المادة نفسها" .



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه في وقت سابق اليوم القوات المسلحة العراقية بحماية المواطنين "المعرضين للتهديد" في المناطق التي تخضع لسيطرة اقليم كردستان العراق.



وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان ان العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة "وجه الاجهزة الامنية بحماية المواطنين من التهديد والاجبار اللذين يتعرضون لهما في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم ".



كما تبنى مجلس النواب العراقي اليوم جملة من القرارات لعرضها على الحكومة الاتحادية في بغداد ردا على استفتاء اقليم كردستان العراق.



وذكر مصدر في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البرلمان صوت على جملة قرارات بينها مطالبة العبادي بإعادة نشر الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم بما فيها محافظة كركوك.



واوضح المصدر ان قرارات المجلس تتضمن كذلك غلق المنافذ الحدودية مع اقليم كردستان العراق من جميع الاتجاهات.



واضاف ان القرارات تشمل أيضا دعوة الحكومة الاتحادية لاعادة حقول النفط الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع سيطرة اي قوة امنية تابعة للاحزاب الكردية.



كما دعت القرارات الى ضرورة الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الأكراد باعتبارهم مكونا اساسيا من مكونات الشعب العراقي .



وبين المصدر ان المجلس قرر استضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي في الجلسة المقبلة بعد غد الاربعاء لعرض القرارات عليه.

يذكر ان اجراء الاستفتاء الذي انطلق اليوم صاحبته ردود افعال غاضبة من بغداد اضافة الى الحكومتين التركية والايرانية.