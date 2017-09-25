اعلن الجيش اللبناني اليوم توقيف خلية "ارهابية" تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مدينة طرابلس بشمال لبنان.



وقالت قيادة الجيش في بيان ان جميع اعضاء الخلية اوقفوا في مدينة طرابلس واعترفوا خلال التحقيق معهم بارتباطهم بتنظيم (داعش) وتواصلهم مع احد قياديي التنظيم الموجود داخل مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان .



واضافت ان الموقوفين كانوا قد ابدوا استعدادهم للقيام باعمال امنية في عدد من المناطق اللبنانية بناء على توجيهات القيادي المذكور.

وفي سياق متصل ذكرت قيادة الجيش انها احالت على القضاء المختص الموقوف (عبادة الحجيري) "احد ابرز عناصر تنظيم (جبهة النصرة) في عرسال".



وقالت ان الحجيري اعترف باقدامه مع والده مصطفى الحجيري الملقب ب(ابو طاقية) على اقتياد عسكريين لبنانيين وتسليمهم الى تنظيم (جبهة النصرة) في اغسطس 2014 وكذلك بتأمين الاسلحة والذخائر والمواد الغذائية للتنظيم وتسهيله التحاق عناصر للقتال في صفوفه.



يذكر ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية نجحت خلال السنوات الاخيرة في تفكيك شبكات "ارهابية" واحباط مخططات كانت تستهدف مراكز رسمية وعسكرية وتجمعات شعبية في عدة مناطق لبنانية.