بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي مع الرئيس المصري الذي وصل الى الامارات العربية المتحدة في وقت سابق اليوم



وقالت وكالة أنباء الإمارات(وام) ان ولي عهد أبوظبي رحب في بداية اللقاء بالرئيس المصري وبجهوده الرامية الى تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة مؤكدا حرص قيادتي البلدين على التشاور والتنسيق المستمرين في كل ما فيه خير البلدين والشعبين وسبل استقرار المنطقة والمحافظة على أمنها.



وأضافت أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي في مختلف المجالات الحيوية الهامة التي تهم البلدين في ظل الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.



واوضحت ان اللقاء استعرض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك "وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات الاقليمية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة إضافة الى محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ومنابر أفكاره وإيدولوجياته".



ونقلت عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وارتكازها على أسس قوية من التفاهم والتوافق حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية "مشيرا سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - المصرية هي نموذج متميز للعلاقات بين الأشقاء القائمة على مبادئ الاخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل".



وقال الشيخ محمد بن زايد "إن التنسيق الإماراتي المصري أثبت على مدى السنوات الماضية صلابته في مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة وفي مقدمتها تحدي الإرهاب الذي غدا تهديدا عالميا خطيرا لا يمكن التسامح فيه أو التساهل معه أو مع داعميه ومموليه لأنه استشرى بشكل لا يمكن التغاضي عن مسبباته مما يستدعي وقفة عربية وإقليمية ودولية جادة وحاسمة في مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف الجميع دون استثناء".



وذكرت الوكالة أن الرئيس المصري اعرب بدوره عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مؤكدا ما تمثله العلاقات بين مصر والإمارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة مشيدا بدور دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد في تعزيز العمل العربي المشترك.



وأفادت (وام) بانه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وما يتم بذله من جهود من أجل التوصل لتسويات سياسية لها ، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تشهد أزمات وصون مقدرات شعوبها والعمل على تمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.



وناقش الجانبان أيضا التطورات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب والتطرف حيث أكدا أهمية تضافر جهود الدول العربية الشقيقة كافة وكذا المجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي لها.