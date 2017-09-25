قال مصدر امني تركي اليوم أن لاجئا سوريا قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم بالقذائف الصاروخية نفذه عناصر تابعون لحزب العمال الكردستاني في مدينة (هكاري) جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للانباء عن المصدر القول ان عناصر حزب العمال اطلقوا 32 قذيفة صاروخية من منطقة (بالكايالار) في العراق على قاعدة (ديرجيك) في بلدة (شيمدينلي) بالمدينة.

وأضاف المصدر ان القذائف سقطت على منطقة يسكنها لاجؤون سوريون بالقرب من القاعدة العسكرية ما أسفر عن مقتل لاجئ واصابة خمسة آخرين، مشيرا الى ان قوات الحدود التركية مدعومة بغطاء جوي شنت عملية امنية لتطهير المنطقة.