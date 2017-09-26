أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس عزمه حل مجلس النواب، ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة، وذلك بعدما قادت التوترات مع كوريا الشمالية إلى تحسن شعبيته، وقال إنه سيتم حل المجلس الخميس المقبل.

وأضاف أنه يتطلع إلى تفويض جديد حول سياسته بشأن كوريا الشمالية، وكذلك استخدام عائدات الضرائب في الانتخابات القادمة، التي يمكن أن تجرى الشهر المقبل.

ونقلت وكالة «كيودو» عن ناتسو ياماجوتشي الذي يقود حزب كوميتو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم أن الانتخابات ستجرى في 22 أكتوبر، وأن موسم الحملات الرسمية سيبدأ في العاشر من الشهر المقبل، ووفقا لكيودو، فقد تعهد آبي بالاستقالة إذا ما لم يتمكن ائتلافه من تحقيق الأغلبية.